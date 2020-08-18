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Боня заявила, что нуждается в крупных доходах 

Клео.Ру 4 часа назад
Боня заявила, что нуждается в крупных доходах
Фото: Клео.Ру
40-летняя светская львица решила рассказать о своих расходах. Она заявила, что не понимает, как можно выжить на такую минимальную зарплату.
Виктория Боня призналась, что ее траты составляют большие суммы, поэтому нуждается в крупных доходах. Так, например, бывшая звезда «Дома-2» заявила, что в Монако ей бы не хватило минимальной российской зарплаты. Напомним, что с 1 января 2020 года ее размер составляет 12 130 рублей. Боня сомневается, что кому-то хватает этой суммы на жизнь.
Она также поделилась со своими поклонниками примерами расходов. В их число, в первую очередь, вошли траты на содержание ребенка.

«Как можно жить на такие деньги? Я трачу средства на еду, нянечку, образование ребенка. Обеспечиваю себя, покупаю, что мне нужно. Это, конечно, большие суммы»,

— озвучила свои расходы инстадива.
Однако точные суммы, которых ей хватает на жизнь, Боня не озвучила. Она также похвасталась тем, что уже давно сама себя обеспечивает. Вика рада тому, что может себе позволять вести роскошный образ жизни без чьей-либо помощи. Звезда также заявила, что достигла успеха благодаря саморазвитию. Девушка считает, что ей повезло выбрать в жизни тот путь, по которому она сейчас идет. Иначе бы без него она так и не стала бы самостоятельным человеком.
Несмотря на большие расходы, Вика признается, что старается жить экономно. Но иногда она позволяет себе тратить, не задумываясь о сумме. Звезда также отмечает, что на 50 тысяч рублей ей удалось бы только существовать, но не жить полной и роскошной жизнью.
А сейчас у Виктории появились более амбициозные планы. Она озвучила свою давнюю мечту — Вика собирается накопить один миллиард евро. Сейчас девушка уверенно идет к своей цели и считает, что от намеченного пути отказываться не будет.
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