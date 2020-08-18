Наталья рассказала, почему на самом деле певица скоропалительно вышла замуж

Наталья Штурм заявила 5-tv.ru, что для ее подруги Валентины Легкоступовой брак с яхтсменом Юрием Фирсовым был лишь «акцией». Напомним, что пара неожиданно поженилась в июле этого года, а потом сразу же и обвенчалась, хотя на тот момент еще действовал режим самоизоляции.

«То, что там была несусветная любовь — я в это мало верю. Был интерес –безусловно», — заявила Штурм, отметив, что Легкоступова просто хотела подогреть интерес к своей персоне «новым витком своей жизни». «Это была заранее подготовленная акция, я это так вижу», — считает Наталья.

При этом Фирсова Штурм назвала человеком потерянным и пьющим. Певица считает, что для него отношения с Легкоступовой стали возможностью компенсировать свои нереализованные амбиции.

«Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке», — заключила Штурм.

Любопытно, что другие коллеги Легкоступовой этого мнения не разделяют. Например, Катя Семенова, часто выступавшая с исполнительницей хита «Ягода-малина», считает, что только в последнее время Валентина стала по-настоящему счастливой.