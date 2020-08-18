Толкалина переболела коронавирусом

«Какая красивая! Поздравляю», «Отличные новости», «Антитела появляются у тех, кто переболел или как…», «То есть вы болели?», «А как Вы переболели, в каком проявлении», «Вы заметили как переболели?», «У Вас был не тот случай, который протекает бессимптомно?», — удивились подписчики, ведь ранее Любовь не жаловалась на здоровье.