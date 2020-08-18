Толкалина переболела коронавирусом

Любовь Толкалина похвасталась отрицательными результатами тестов и иммунитетом на COVID-19.
«Поздравьте меня! у меня два отрицательных и антитела», — сообщила она в блоге.
«Какая красивая! Поздравляю», «Отличные новости», «Антитела появляются у тех, кто переболел или как…», «То есть вы болели?», «А как Вы переболели, в каком проявлении», «Вы заметили как переболели?», «У Вас был не тот случай, который протекает бессимптомно?», — удивились подписчики, ведь ранее Любовь не жаловалась на здоровье.
На вопрос подруги, которая тоже оказалась не в курсе, — «Подожди! Я не совсем в теме… Это означает, что у тебя иммунитет? Это же действительно хорошо, если так», — Любовь ответила: «Все позади».