Штурм раскрыла причину замужества Легкоступовой

Певица Наталья Штурм рассказала, почему, по ее мнению, Валентина Легкоступова так неожиданно для всех вышла замуж.
По мнению артистки, таким образом Легкоступова хотела привлечь внимание к собственной персоне и заставить общественность вновь заговорить о ней.
"То, что там была несусветная любовь — я в это мало верю. Был интерес –безусловно",
— высказалась Штурм. Об этом она заявила 5-tv.ru.
Напомним, Легкоступова вышла замуж летом этого года и практически сразу после свадьбы обвенчалась с супругом.
При этом Штурм охарактеризовала Фирсова как человека пьющего и нереализованного.
"Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке",
— заявила она.
Стоит отметить, что не все знакомые Легкоступовой согласны с данным утверждением. Некоторые считают, что именно с Фирсовым Валентина стала выглядеть счастливой.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, как Легкоступова получила травму.