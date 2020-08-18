Штурм раскрыла причину замужества Легкоступовой

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По мнению артистки, таким образом Легкоступова хотела привлечь внимание к собственной персоне и заставить общественность вновь заговорить о ней.

"То, что там была несусветная любовь — я в это мало верю. Был интерес –безусловно",

— высказалась Штурм. Об этом она заявила 5-tv.ru.

Напомним, Легкоступова вышла замуж летом этого года и практически сразу после свадьбы обвенчалась с супругом.

При этом Штурм охарактеризовала Фирсова как человека пьющего и нереализованного.

"Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке",

— заявила она.

Стоит отметить, что не все знакомые Легкоступовой согласны с данным утверждением. Некоторые считают, что именно с Фирсовым Валентина стала выглядеть счастливой.