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Штурм раскрыла причину скоропалительного замужества Легкоступовой 

Стелла Шмель 1 час назад
Штурм раскрыла причину замужества Легкоступовой
Фото: globallookpress.com
Певица Наталья Штурм рассказала, почему, по ее мнению, Валентина Легкоступова так неожиданно для всех вышла замуж.
По мнению артистки, таким образом Легкоступова хотела привлечь внимание к собственной персоне и заставить общественность вновь заговорить о ней.

"То, что там была несусветная любовь — я в это мало верю. Был интерес –безусловно",

— высказалась Штурм. Об этом она заявила 5-tv.ru.
Напомним, Легкоступова вышла замуж летом этого года и практически сразу после свадьбы обвенчалась с супругом.
При этом Штурм охарактеризовала Фирсова как человека пьющего и нереализованного.

"Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке",

— заявила она.
Стоит отметить, что не все знакомые Легкоступовой согласны с данным утверждением. Некоторые считают, что именно с Фирсовым Валентина стала выглядеть счастливой.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, как Легкоступова получила травму.
Видео дня. Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Звёзды , Наталья Штурм , Валентина Легкоступова , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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