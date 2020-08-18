«Что-то диван поплыл»: Бородину уличили в фотошопе

Ксения Бородина не скрывает, что обожает путешествовать. Также большой страстью звезды является шоппинг. Девушка после карантина успела дважды провести время в Сочи. А теперь она с семьей отдыхает в Ялте. С собой телеведущая привезла немало нарядов от костюма в пижамном стиле до мини-шорт. На днях она уже продемонстрировала свои летние образы. По ее мнению, нужно выглядеть не вульгарно и уметь сохранять загадочность.

Телеведущая рассказала, как к ее модным нарядам относится ее возлюбленный, и каких принципов она придерживается, когда собирает образ.

Однако на пляже Ксения все-же облачается в трендовые бикини. На этот раз она отправилась загорать в купальнике изумрудного цвета, который в моде в этом сезоне, как и желтый. Телеведущая позировала лежа на подвесной софе, показав плоский живот и изящные бедра. Бородина дополнила образ плетеной шляпкой, а также сделала нюдовый макияж.

«Чилю на басике, для особо скучающих, берем микроскоп и начинаем считать, все ли прутики на месте у качельки», — заявила она.

Поклонники восхитились не только нарядом, но и фигурой 37-летней звезды:

«Я редко видела, чтобы зелёный цвет на ком-то хорошо смотрелся. А здесь нравится, купальник», «На загорелой коже зелёный очень эффектно смотрится ».

Однако некоторые заподозрили, что Бородина отфотошопила снимок: