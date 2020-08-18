«Вылитый Челентано»: Мартиросян побрился налысо

«Ну в общем-то можно немного грима и «Механик-3» и «Перевозчик-4» готов, да и просто Дукалис в новых сериях в конце концов», «Дядь Гарик вы вылитый Челентано в молодости», «Вин Гарик», «Вам идет! Серьезно!», «Что среднее между Уиллисом и Сталлоне» — написали фолловеры.