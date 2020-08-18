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Прошлое не стереть: стала известна причина конфликта между Легкоступовой и Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Раскрыта причина конфликта Легкоступовой и Пугачевой
Фото: Teleprogramma.pro
Причину своей неудачно сложившейся музыкальной карьеры Валентина Легкоступова связывала лишь с одним человеком. Во многих интервью она называла ее «мегазвездой», но имени вслух не произносила. Все понимали, что речь шла об Алле Пугачевой. Других мегазвезд в те времена и не было.
Удачный старт Легкоступовой на музыкальном олимпе произошел в 1986 году. Тогда она стала второй на конкурсе «Юрмала-86», после чего Раймонд Паулс подарил ей две песни. «Двое» и «Край пронзительно любимый» сразу же зазвучали на радио, а потом и на творческом вечере композитора в 1987 году. Вот тут-то Пугачева и вспылила, ведь «Двое» была написана для нее, просто она не торопилась браться за исполнение.
Как рассказал «Комсомольской правде» музыкальный критик Сергей Соседов, что в то время Пугачева уже была звездой, у которой были поклонники и на радио, и на телевидении в том числе. Вот они-то и начали вычеркивать имя Легкоступовой из концертов.
По мнению Соседова, карьера Легкоступовой не сложилась не из-за Пугачевой. У Валентины просто не получилось влиться в новую реальность 90-х, когда на горизонте появились новые имена, новые ритмы и новые аранжировки.
Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Причиной стала травма головы, которую она получила в собственной квартире. Прощание с певицей состоится 20 августа на Троекуровском кладбище.
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Звёзды , Раймонд Паулс , Сергей Соседов , Валентина Легкоступова , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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