Эмбер Херд без белья появилась в мечети Стамбула 

Актриса Эмбер Херд отправилась в путешествие. Для отпуска она выбрала Турцию. Говорят, судебные разбирательства с Джонни Деппом изрядно измотали звезду, поэтому та решила устроить себе несколько дней отдыха.

Актриса путешествует по достопримечательностям Стамбула и, в числе прочих мест, посетила местную мечеть, которая находится в центре города. Для этой поездки она подобрала платье нюдового цвета и яркий шелковый платок. Фотографию в таком образе она опубликовала в своем Instagram.

@amberheard

Как сообщает издание Harper's Bazaar, пользователи Сети нашли такой наряд непристойным, потому что заприметили, что у актрисы отсутствует бюстгальтер под одеждой. Подписчики посчитали, что таким образом Херд выразила неуважение местным традициям и стали критиковать звезду.

Эмбер не осталась в стороне и ответила хейтерам:

" Мечети — это реальные места. Точно так же, как музеи и церкви. Так же, как и платки на голову, которые иногда нужны для посещения. На этом тайна раскрыта ",

— приводит слова звезды Harper's Bazaar.

Но на момент публикации новости комментарии в профиле Херд под этими постами уже были скрыты.