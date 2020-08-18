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Эмбер Херд без белья появилась в мечети Стамбула 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Эмбер Херд отправилась в путешествие. Для отпуска она выбрала Турцию. Говорят, судебные разбирательства с Джонни Деппом изрядно измотали звезду, поэтому та решила устроить себе несколько дней отдыха.
Актриса путешествует по достопримечательностям Стамбула и, в числе прочих мест, посетила местную мечеть, которая находится в центре города. Для этой поездки она подобрала платье нюдового цвета и яркий шелковый платок. Фотографию в таком образе она опубликовала в своем Instagram.
@amberheard
Как сообщает издание Harper's Bazaar, пользователи Сети нашли такой наряд непристойным, потому что заприметили, что у актрисы отсутствует бюстгальтер под одеждой. Подписчики посчитали, что таким образом Херд выразила неуважение местным традициям и стали критиковать звезду.
Эмбер не осталась в стороне и ответила хейтерам:

" Мечети — это реальные места. Точно так же, как музеи и церкви. Так же, как и платки на голову, которые иногда нужны для посещения. На этом тайна раскрыта ",

— приводит слова звезды Harper's Bazaar.
Но на момент публикации новости комментарии в профиле Херд под этими постами уже были скрыты.
Ранее "Рамблер" писал, что Штурм раскрыла причину скоропалительного замужества Легкоступовой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Джонни Депп
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