Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram скандальную переписку с матерью.

Ранее девушка поделилась с подписчиками фотографией фаллоимитатора, украшенного сердечками. На устройстве также было написано имя Плаксиной.

Пост дочери крайне огорчил Успенскую, о чем она тут же ей сообщила, используя ненормативную лексику:

@pacha_tati

В подписи к скриншоту переписки Татьяна задалась риторическим вопросом:

"Как я могу быть нормальной, если за мной всю жизнь следят?".

Плаксина получила известность зимой 2020 года, появившись на шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Там девушка заявила, что долгое время терпела издевательства матери. Успенская, в свою очередь, в эфире программы "Однажды" рассказала, что ее дочь неадекватна, из-за чего говорит странные вещи.