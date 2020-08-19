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«Люблю тратить деньги»: Шаляпин раскрыл свой прожиточный минимум 

Мира Маркина 5 часов назад
Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, сколько ему необходимо денег для комфортной жизни.
По словам артиста, в Москве живут люди с совершенно разным достатком и с абсолютно разными потребностями. При этом порой даже богатые люди стараются экономить:

"Сегодня даже народные артисты не живут на миллионы, а, например, тиктокеры, которые научились разговаривать только недавно, уже зарабатывают и тратят миллионы. Знаю, что у некоторых людей есть миллионы на счетах, но они живут скромно — на сто тысяч рублей в месяц".

Шаляпин признался, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Однако для комфортной жизни в столице этой суммы недостаточно:

"Если честно, то я не считаю, сколько трачу в месяц. Покупаю, что мне нужно. Ем, что хочу. Я люблю тратить деньги. Для комфортной жизни человеку надо в Москве 200-300 тысяч рублей в месяц. Если своя квартира есть, конечно. А если нет своей квартиры, то больше. В провинции 150 тысяч рублей за глаза хватит. Без трат на рестораны. А можно и 10 миллионов потратить. У людей сегодня много трат, без которых можно обойтись".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, сколько денег нужно Пригожину для безбедного существования.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Прохор Шаляпин
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