Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родственники Валентины Легкоступовой запретили поклонникам приходить на похороны 

Popcake.tv и ещё 3 1 час назад
Родные Легкоступовой запретили приходить на похороны
Фото: Instagram / legkostupovavalentina
Эстрадная певица Валентина Легкоступова поступила в больницу 11 августа в состоянии алкогольного опьянения и с огромным количеством ушибов по всему телу. Артистка почти сразу же впала в кому, а 14 августа поклонники Легкоступовой узнали, что певица ушла из жизни. Похороны исполнительницы должны состояться уже сегодня, 20 августа. При этом ходят слухи, что родственники (похоронами Легкоступовой занимается ее дочь Анетта, которая и сообщила поклонникам певицы о ее смерти) хотят устроить закрытые похороны и не пускать на них публику.
Возможно, они не хотят превращать это трагическое событие в фарс и видеть, как толпы людей фотографируют Валентину в гробу. Хотя далеко не все друзья Легкоступовой и люди искусства согласны с этим решением.

«Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно. Я знаю, что проводить ее в последний путь желают тысячи людей — она много лет была народной любимицей, ее песни пели все. Да и родные певицы понимают, что она оставила очень яркий след в истории российской культуры. Жаль, если поклонники не смогут поаплодировать ей в последний раз»,

— поделился своим мнением художник Никас Сафронов.
Popcake.tv: последние новости
«500 000 рублей за фото мёртвой Валентины Легкоступовой» — шокирующие признания медсестры «500 000 рублей за фото мёртвой Валентины Легкоступовой» — шокирующие признания медсестры «Не нравится его вид. Мужа нужно посадить и разорвать на куски» —подруга Легкоступовой жестко отозвалась о ее муже «Не нравится его вид. Мужа нужно посадить и разорвать на куски» —подруга Легкоступовой жестко отозвалась о ее муже Стали известны причины давнего конфликта Легкоступовой и Пугачевой Стали известны причины давнего конфликта Легкоступовой и Пугачевой
Женский форум
Звёзды , Никас Сафронов , Валентина Легкоступова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа новая причина смерти Легкоступовой
Названа новая причина смерти Легкоступовой
Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде
Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде
«Весь пляж переполошила»: Седокова в мини-бикини сверкнула «прелестями» на велосипеде
«Весь пляж переполошила»: Седокова в мини-бикини сверкнула «прелестями» на велосипеде
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
00:37
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
Дети
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
05:03
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
Дом и сад Еда
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
02:59
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
Звёзды Здоровье
Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
02:59
Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Любовь Звёзды
Звездные детки, мечтающие сменить пол
09:22
Звездные детки, мечтающие сменить пол
Дети Звёзды
Блюда русской кухни, которые лечат
03:55
Блюда русской кухни, которые лечат
Еда Здоровье
Почему на самом деле Ефремова увезли в больницу
00:17
Почему на самом деле Ефремова увезли в больницу
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение