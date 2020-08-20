Родные Легкоступовой запретили приходить на похороны

«Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно. Я знаю, что проводить ее в последний путь желают тысячи людей — она много лет была народной любимицей, ее песни пели все. Да и родные певицы понимают, что она оставила очень яркий след в истории российской культуры. Жаль, если поклонники не смогут поаплодировать ей в последний раз»,