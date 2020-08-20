Родные Легкоступовой запретили приходить на похороны

Эстрадная певица Валентина Легкоступова поступила в больницу 11 августа в состоянии алкогольного опьянения и с огромным количеством ушибов по всему телу. Артистка почти сразу же впала в кому, а 14 августа поклонники Легкоступовой узнали, что певица ушла из жизни. Похороны исполнительницы должны состояться уже сегодня, 20 августа. При этом ходят слухи, что родственники (похоронами Легкоступовой занимается ее дочь Анетта, которая и сообщила поклонникам певицы о ее смерти) хотят устроить закрытые похороны и не пускать на них публику.
Возможно, они не хотят превращать это трагическое событие в фарс и видеть, как толпы людей фотографируют Валентину в гробу. Хотя далеко не все друзья Легкоступовой и люди искусства согласны с этим решением.
«Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно. Я знаю, что проводить ее в последний путь желают тысячи людей — она много лет была народной любимицей, ее песни пели все. Да и родные певицы понимают, что она оставила очень яркий след в истории российской культуры. Жаль, если поклонники не смогут поаплодировать ей в последний раз»,
— поделился своим мнением художник Никас Сафронов.