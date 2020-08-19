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Константин Ивлев: «У нас с Лерой все серьезно» 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Ивлев: «У нас с Лерой все серьезно»
Фото: Фото: канал «Пятница»
Для Константина Ивлева 2020-й стал годом перемен: он развелся после 23 лет брака, представил свою новую девушку — 28-летнюю журналистку Валерию Куденкову и наконец внезапно стал… стройнеть.
Впрочем, сам шеф настаивает, что внутри он остался прежним — все эти изменения чисто внешние.
— Константин, вы заметили, что у вас в Инстаграме 666 тысяч подписчиков? Интересное совпадение перед стартом «Адской кухни».
— Ничего в этой жизни случайного нет. Четверка — любимая моя цифра. А то, что в Инстаграме получилось 666, это лишний раз символизирует то, что я нахожусь на своем месте. По крайней мере как ведущий программы «Адская кухня».
— Победитель шоу получает миллион рублей. Не маловато?
— Я считаю, это большая сумма даже для стартапа в индивидуальном бизнесе. Можно дома начать [готовить], можно в стиле «Депо» (фудмолл в Москве, где готовят и продают еду сотни предпринимателей. — Авт.) снять 3 — 4 квадратных метра и заняться бизнесом.
Многие, кто до этого выигрывал в программе, деньги потратили на обучение, чему я бескрайне рад.
— Как вы пережили карантинный кризис? Много потеряли?
— Я очень спокойно к этому отнесся. Надо быть спокойным! Тем более если ты глава компании и медийная личность.
Мы с моими партнерами всегда откладываем на черный день. Заработали 10 рублей — 2 рубля положили в копилочку, а 8 поделили. Копилочка пригодилась.
Я прожил безумное количество разных сложных этапов — политических, экономических, поэтому знаю, что рассчитывать надо только на себя.
Если брать компанию «Ивлев Груп», то мы не уволили ни одного сотрудника. У нас нет пока ресторанов, мы только строим. У нас в управлении только фабрики-кухни и столовые. Еще и поэтому мы спокойно пережили первую волну пандемии.
— А где же теперь пробовать ивлевскую кухню?
— Около последних 5 — 7 лет я не возглавляю ни один из ресторанов. Это целенаправленно — намного выгоднее заниматься фабриками-кухнями, консалтингом, столовыми. А попробовать мою еду можно на мастер-классах, которые мы проводим, на гала-ужинах.
— Недавно вы на своем youtube-канале готовили ваш любимый бутерброд: багет, салями, огурец, горчица… Вкусно, но вредно же!
— Мой девиз по жизни остается единым: самая вкусная еда — это жирная еда. Не надо переедать просто!
Канал мой состоит из двух составляющих. Первое — это простые рецепты «по-ивлевски». Я показываю, в каком стиле сам готовлю блюдо, которое люди готовят всю свою жизнь. Борщ, сырники, окрошка…
А для тех, кто хочет поднять свою ступеньку знаний, мы ввели рубрику «Друзья шефа». Приходят профессиональные шеф-повара и готовят совершенно другую еду — умную. У меня [известный московский шеф] Андрюша Колодяжный готовил салат с копченой свеклой, сыром, черешней и многое другое. Просмотров было 40 тысяч.
А я приготовил окрошку, посмотрело миллион. Это не говорит о том, что людям не нравится Колодяжный. Иногда люди не понимают сложные соединения вкусов, которые делает профессиональный шеф. А я для своей аудитории готовлю простые блюда.
Но бутерброд, который я готовил с салями, — это не просто бутерброд. Это все-таки продуманный бутерброд!

«Слух о причинах развода неправдив»
— Я прочитал у Валерии в Инстаграме, что для вас обоих 31 июля был значимым днем. Без подробностей.
— Если ты хочешь спросить, не сделал ли я в этот день предложение Валерии, я тебя хочу обломать.
Мы просто радовались тому, что день прошел, он был отличный. Немножко подразнили средства массовой информации, которые после моего развода с женой не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают. Я никогда не комментирую слухи.
А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух (СМИ сообщали, что экс-супруга Ивлева подала на развод якобы из-за измены. — Авт.). Потому что он не правдив.
Бог все рассудит. Это моя личная жизнь. Когда нам будет, что сказать насчет свадьбы или еще чего-то, мы об этом скажем.
Инстаграм
— В последнее время вы здорово похудели. От переживаний или перешли на жесткий ЗОЖ?
— Мне 46 лет, и я понял — к сожалению, поздно, — что надо жить в дружбе со своим организмом. Решил перезагрузиться с точки зрения внутреннего состояния, здоровья. Начал на себе проверять диету, которую я разработал. Плюс образ жизни, плюс Валерия.
Я же никогда не был дрищом, но и не был как бы склонным к психоделике похудания. Просто все друг на друга наложилось и дало хороший результат — я похудел на 22 кг. До этого весил 134!
— Ничего себе.
— Это еще не предел! Здесь, в Бодруме (звонок «Телепрограммы» застал шефа на отдыхе в Турции. — Авт.), мы живем на горе — идем с Валерией пешком до моря, это около 2,5-3 км, проплываем с ней по километру и потом пешком идем обратно.
— А что за диета?
— Я полностью убрал все углеводы. Перестал есть хлеб, сахар и крупы и многое-многое другое. Ну как полностью?
Если честно, я себе позволяю с утра съесть кусок хлеба и чай с сахаром, потому что я не могу себе в этом отказать. А в течение дня можно натрескаться и рыбы, и овощей. Самое главное — быть в гармонии с душой и телом.
— Неужели обошлось совсем без мук?
— У меня мощнейшая сила воли. И есть профессиональные болезни — например, варикоз вен. В позапрошлом году все варикозные вены на ногах вырезал.
Врач мне говорит: «Костя, тебя ноги кормят, ты должен за этим следить». И я принял слова врача очень хорошо. Если я хочу, чтобы меня ноги и дальше кормили, значит, надо сбавить вес.
— Валерия тоже готовит, выкладывает рецепты. Это хобби у нее было и раньше?
— Во-первых, Лера — вегетарианка…
— А вы мясоед?
— Я был мясоедом. Лера готовит не из-за того, что живет с Ивлевым. Она всегда готовила для себя. Так как мы начали жить вместе, Лера готовила мне свои кое-какие блюда, мне они понравились. Теперь мы их готовим вразнобой, с упором на овощи, рыбу и морепродукты.
Она [не строгая вегетарианка, а] пескетарианка — еще рыбу и морепродукты ест. Одно из любимых наших блюд — жаркое из морепродуктов с брокколи, шпинатом, спаржей и помидорами.
Это простое блюдо, готовится легко, но при этом оно и полезное, и насыщенное, и интересное, и красивое.
— А вы совсем не едите мяса? А как же шашлычок?
— Ем, но не как раньше ел. Съем два-три куска, и мне достаточно, чтобы получить кайф. А раньше я мог спокойно заточить рибай или томагавк 800-граммовый (разновидности говяжьих стейков. — Авт.).
После сорока лет животный белок тяжелее усваивается. Я слушаю свой организм.
— Вы можете сказать, что в этом году стали другим человеком?
— Чем я изменился? Тем, что я развелся и живу с новой девушкой? Что здесь такого? Что здесь изменилось во мне? Ничего.
У Дэвида Бекхэма как-то спросили: «Вы понимаете, что молодость обратно не вернуть?» Он говорит: «Да, понимаю, поэтому стареть будем элегантно». Я тоже говорю, что правильные люди с годами не стареют — они мудреют.
Я очень хорошо себя чувствую в свои года. Да, я прожил много, и хочется прожить еще, детей вырастить. Одного я уже вырастил, дочка растет.
У нас дети будут с Лерой однозначно, сто процентов. Комфорт жизни заключается в том, что я четко понимаю, что такое хорошо, а что такое плохо. Где можно сделать шаг назад для того, чтобы потом сделать два шага вперед.

«Написал человек, что ты говно. Ну и что?!»

— С тех пор как стало известно о смене вашего личного статуса, на вас в соцсетях обрушилась волна хейта. Это злит?
— Люди, которые сидят за никами, сами по себе ничего в жизни не достигли, зато берут и обсирают все и вся. Первое время еще как-то переживал, думал: «Люди, вы что, [офигели], что ли?»
Жадность и зависть — самые страшные пороки современного мира. И тебе становится жалко этих людей. При этом у меня достаточно самообладания и самоиронии, чтобы не влезать в эти баталии. Ну написал человек, что ты говно. Ну и что? Зачем я его буду так же оскорблять? Наша карма в порядке. А вот что с твоей кармой произойдет?
Инстаграм
— Чем сейчас занимается ваш сын Матвей?
— Матвей у меня учился во Франции. Отучился год, ему не зашло. Поэтому он вернулся в Россию и сейчас работает в моей компании.
Развивает отдельное направление — полностью занимается фирменным мерчем магазина «Ивлев Груп». Придумывает все, что там продается, — бейсболки, носки, зонтики и многое-многое другое. Это все придумал мой сын.
Пошел в творческую составляющую, нежели в еду. Он умеет готовить с десяти лет, и мы с удовольствием делаем это вместе.
— Понадобилось ли ему время, чтобы привыкнуть к тому, что у отца новые отношения?
— Ему [пофиг] на это все. Я тебя умоляю, чуваку 19 лет, он живет отдельно. Тем более он видел ситуацию, которая была между мной и бывшей женой, и понимал, к чему это все идет. Он уважает наш выбор.
И мы же не перетягиваем канат! Я же не говорил ему: «Ты за кого — за меня или за маму?!»
— Константин, что вы сегодня ели на завтрак?
— Сибаса горячего копчения, кусок хлеба, сладкий чай, два отварных яйца и салат из спаржи.

Личное дело

Константин ИВЛЕВ родился в Москве 12 января 1974 года. Окончил ПТУ по специальности «повар». Стажировался во Франции, Швеции, США, Испании.
Работал шеф-поваром более чем в десятке известных ресторанов, основывал новые заведения, неоднократно признавался шефом года в профессиональных конкурсах.
Сотрудничал с разными телеканалами, на «Пятнице!» с 2016 года. Основатель компании Ivlev Group. Автор и соавтор нескольких кулинарных книг. Разведен, двое детей: сын Матвей (19) и дочь Мария (6).
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