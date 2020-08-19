Певица Бритни Спирс обратилась в суд с требованием освободить ее из-под опеки ее отца Джейми Спирса . Об этом сообщает The Independent в среду, 19 августа.

В заявлении артистка указала, что просит оставить ее под опекой Джоди Монтгомери, ее временного опекуна. Адвокаты певицы предположили, что ее отец постарается не допустить исполнения ее просьбы.

Отец Спирс взял опеку над дочерью с 2008 года по решению суда после того, как она пережила нервный срыв. В 2019-м он временно снял с себя эту обязанность из-за проблем со здоровьем.