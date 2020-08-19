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Популярный российский ведущий высказался о причинах развода после 23 лет брака 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Ивлев рассказал о причинах развода
Фото: РИА Новости
Популярный российский телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев высказался о причинах развода с бывшей женой Марией, с которой он состоял в браке 23 года. Его слова приводит «Телепрограмма».
Ивлев опроверг слова женщины о том, что он ей изменял.

«А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив», — подчеркнул ведущий.

Также он заметил, что СМИ после его развода «что-то ищут, придумывают». Ведущий заявил, что слухи комментировать никогда не станет.
О разводе Ивлева стало известно в июне. Сообщалось, что Мария Ивлева решила расстаться с супругом из-за измены: известный повар начал романтические отношения с журналисткой Валерией Куденковой. У Ивлевых двое общих детей: дочь Мария и сын Матвей. По решению суда, дочь останется с матерью, а Ивлев будет выплачивать ей алименты.
Константин Ивлев — российский шеф-повар и телеведущий. Вел рубрику на радио «Серебряный дождь», программы «Спросите повара», «Неделя еды», и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний». Известен большинству российских телезрителей как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!».
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Звёзды , Константин Ивлев , Серебряный Дождь
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