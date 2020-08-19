"Аллу Пугачеву может узнать практически любой человек со спины. Она тяжело идет на перемены в своем образе, добавляет более современные детали, но в целом неизменна. Данный лук сдержанный, лаконичный, отчасти траурный, но это и есть фирменный стиль Пугачевой. В ее образах всегда прослеживается некая драма и сексуальность. В ее возрасте выглядеть современно не просто, при этом не изменяя себе. Но у Пугачевой все хорошо получается, остается только порадоваться за нее", — сказал эксперт.