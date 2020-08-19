Алла Пугачева была запечатлена на улице в своем любимом образе total black look. Ее стилист Алишер рассказывал, что некоторое время пытался бороться с ней по этому поводу, стараясь внести в ее стиль новые краски. Однако, в какой-то момент понял, что спорить с Примадонной бесполезно.
Теперь он, Игорь Гуляев и другие дизайнеры одежды создают наряды для народной артистки, учитывая ее привязанность к черному. В последнее время ее луки все чаще имеют длину мини. Это заметил стилист Руслан Громов, который прокомментировал для Teleprogramma.pro ее облачение на прогулке.
@_alla.pugacheva
"Аллу Пугачеву может узнать практически любой человек со спины. Она тяжело идет на перемены в своем образе, добавляет более современные детали, но в целом неизменна. Данный лук сдержанный, лаконичный, отчасти траурный, но это и есть фирменный стиль Пугачевой. В ее образах всегда прослеживается некая драма и сексуальность. В ее возрасте выглядеть современно не просто, при этом не изменяя себе. Но у Пугачевой все хорошо получается, остается только порадоваться за нее", — сказал эксперт.
Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими отечественными звездами шоу-бизнеса.