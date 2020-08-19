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«500 000 рублей за фото мёртвой Валентины Легкоступовой» 

Popcake.tv 1 час назад
«500 000 за фото мертвой Легкоступовой»
Фото: Popcake.tv
Шокирующей инсайдерской информацией поделилась медсестра травматологического отделения одной из городских больниц в Москве, где провела свои последние дни известная певица Валентина Легкоступова. На прошлой неделе, исполнительница была доставлена в стационар в крайне тяжелом состоянии, после чего не приходя в сознание ушла из жизни на 55-ом году жизни.
Девушка, которая работает в отделении медицинской сестрой Ирина Вадимовна Мещерякова (изменено в целях безопасности), рассказала, что началось, когда СМИ узнали о кончине звезды:
«Мы знали, что в палате лежит Валентина Легкоступова, в детстве любили её песню про малину, естественно, все переживали, и надеялись, что она выкарабкается. Когда стало ясно, что певица уходит, на наше отделение началась настоящая атака, через каких-то знакомых, от знакомых знакомого. Журналисты пытались проникнуть. Моей коллеге, через приятеля одно издание предложило 500 000 рублей за фото погибшей пациентки. Это кошмар» рассказала медсестра
Ранее певица Лолита прокомментировал уход своей подруги.
«Обидно, что всё больше уходит замечательных артистов, которые по-настоящему любимы народом. Валя нам запомнится своей улыбкой, потому что она всегда улыбалась» — поделилась Милявская.
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Женский форум
Звёзды , Валентина Легкоступова
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