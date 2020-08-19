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«Весь пляж переполошила»: Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде 

Рамблер 1 час назад
Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде
Фото: @annasedokova
37-летняя Анна Седокова сверкнула "прелестями", прокатившись на велосипеде по Флориде. Именно там экс-солистка "ВИА Гры" проводит отпуск.
Певица опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором предстала в мини-бикини. Купальник подчеркнул округлые бедра, пышную грудь и тонкую талию звезды. Исполнительница похвасталась, что ей удалось совладать с железным конем. Однако у нее ничего бы не получилось без помощи возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
@annasedokova
Одни фанаты Седоковой восхитились ее фигурой, другие же подметили, что она выбрала неудачную позу:

«Ну, вот это уже не сексуально! Мне кажется, перебор», «Визуально ноги кажутся короче», «Все внимание на бедра, мы тут велик вообще не заметили», «Вы как гномик, уж простите!», «Все обомлели», «О! Прям как я люблю, диванные критики снова в деле», «Да, ладно вам! Все отлично», «Куда ни глянь, везде только ваш орешек», «Весь пляж переполошила».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как Седокова увела жениха из семьи.
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