Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде

37-летняя Анна Седокова сверкнула "прелестями", прокатившись на велосипеде по Флориде. Именно там экс-солистка "ВИА Гры" проводит отпуск.

Певица опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором предстала в мини-бикини. Купальник подчеркнул округлые бедра, пышную грудь и тонкую талию звезды. Исполнительница похвасталась, что ей удалось совладать с железным конем. Однако у нее ничего бы не получилось без помощи возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

@annasedokova

Одни фанаты Седоковой восхитились ее фигурой, другие же подметили, что она выбрала неудачную позу: