Тем временем самые соблазнительные и статные красотки с жиру бесятся и бегут покупать платья с бездонным и тугим декольте. Ведь, как завещал нам один сериал: «без груди нет рая»!

Что не так. На рассвете карьеры жгучая брюнетка Сальма била в самое сердце своей античной красотой и шармом. Но в последнее время она уже так не радует: каждый второй ее выход — провокационное платье с огромным, уже даже ненормальным акцентом на груди. Как их плющит, бедняжки…

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Как исправить. Выбрать свободное платье с V-образным вырезом или подобрать квадратный вырез, который обнажает только ложбинку, а не всю грудь целиком.

Что не так. По кадру видно, что Ева хорошенько набрала воздуха в легкие и замерла — вот-вот синеть начнет. Для чего бедолаге подобрали платье, которое все пережало и съехало вниз, — непонятно.

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Как исправить. Приобрести платье на размер больше и сделать его посадку чуть выше.

Что не так. Королева «колбасного цеха» вернулась, снова пережатая донельзя. У Анны шикарный размер груди, и это знает все население нашей страны. Зачем же тогда так яростно стараться показывать свои прелести? Окститесь, Анна, поясок под грудью вот-вот порвется!

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Как исправить. Лямки платья чуть запахнуть, убрать сдавливающий бра, ослабить поясок.

Что не так. Ирина редко допускает ошибки в стиле, но когда они появляются, то целятся не в бровь, а в глаз. «Гулять так гулять!» — думала в тот момент Иринина русская душа, когда ей утягивали грудь до стадии двух блинчиков. Ни к чему хорошему это не привело: во время мероприятия сплющенная грудь еще и поползла вниз. Видимо, хотела убежать подальше от позора.

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Как исправить. Ослабить шнуровку платья и усадить его как надо. Хотя, стоит отдать должное Ирине: она по-прежнему остается для нас иконой стиля: Ирина Шейк показала платье, которое делает стройнее.

Что не так. Певица любит покорять всех своими нарядами, которые сдавливают ее, как колбаску в оплетке. Без этого странного фетиша не обошлось и на очередной церемонии вручения наград. Одно движение рук — и груди оголятся совсем. Интересно, зачем вообще такое вычурное декольте на мероприятии, где стоят одни только маленькие фанатки?

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Как исправить. Приподнять верх платья или заменить его на модель с лямками, как у Семенович.