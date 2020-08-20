«Надоела ныть»: Бородину затравили из-за Крыма

Недавно в своей соцсети ведущая популярного телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками своим мнением по поводу отдыха в Крыму.

«Я уже хочу в отель, где все включено, осталось 2 дня «мучений»», — рассказала Ксения.

Подписчики затравили Бородину в комментариях. Они напомнили, что звезда ранее не собиралась проводить отпуск на полуострове.

«Надоела ныть», — огрызнулись пользователи соцсети.

Звезде надоели негативные комментарии, и та решила их закрыть. Однако под другими постами активные подписчики продолжали доставать звезду. Тогда Ксения написала еще один пост, в котором объяснила, почему выбор пал на Крым. Изначально ведущая хотела улететь в Турцию. Однако из-за пандемии коронавируса поездку пришлось отменить.

«Узнали, что в Крыму есть отель, где все включено, но ждали дату и 3 дня решили пожить просто в центре Ялты», — объяснила Бородина.

Однако поклонники не успокоились и продолжили засыпать телеведущую злыми комментариями. Им осталось непонятно, зачем Ксения все же поехала в Крым. Бородина не выдержала и ответила хейтерам в своих stories.

«Вы убиваете желание делиться чем-либо. Человек не может поменять свои планы? Что вы до меня докопались?» — задалась вопросом девушка.

Звезда «Дома-2» рассказала, что ходить на пляж и брать машину не ее «история». При этом отдых в Ялте она плохим не считает. Ранее Ксения объяснила, что под all inclusive она понимает развлечения для детей и взрослых, а не «хавчик и алкоголь на халяву».

«Это мой выбор. Просто за гранью…», — закончила свою речь звезда. Кажется, светская львица обиделась на поклонников.