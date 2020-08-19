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Принц Гарри возненавидел Лос-Анджелес 

Lenta.ru 38 минут назад
Принц Гарри возненавидел Лос-Анджелес
Фото: Lenta.ru
Британскому принцу Гарри не нравилось в Лос-Анджелесе, где он и его супруга Меган Маркл поселились после переезда в США. Именно из-за этого они решили купить особняк в калифорнийском городе Монтесито, пишет Us Weekly.
Источник издания рассказал, что в юности Меган бывала в Монтесито и полюбила этот город, однако после переезда в США она и принц Гарри решили дать шанс Лос-Анджелесу.

«К сожалению, Гарри его возненавидел, — утверждает он. — Из-за пандемии момент был очень неудачный, и им недоставало приватности».

Новый дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля, располагается в округе Санта-Барбара на расстоянии 153 километров от места, где они жили прежде.
По словам источника Us Weekly, от Монтесито до Лос-Анджелеса всего час езды, поэтому из-за переезда Гарри и Меган не придется менять свои планы. При этом в городе нет папарацци, туристов и толп, которые досаждали им в Голливуде.
Прежним владельцем особняка был российский банкир Сергей Гришин. Покупка обошлась Меган и Гарри в 15 миллионов долларов, причем 9,5 миллиона они взяли в ипотеку. В их новом доме девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, SPA-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также имеются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. В одном из них будет жить мать Меган Маркл — Дория Рэгленд.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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Звёзды , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Сергей Гришин
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