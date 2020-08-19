Принц Гарри возненавидел Лос-Анджелес 

Британскому принцу Гарри не нравилось в Лос-Анджелесе, где он и его супруга Меган Маркл поселились после переезда в США. Именно из-за этого они решили купить особняк в калифорнийском городе Монтесито, пишет Us Weekly.

Источник издания рассказал, что в юности Меган бывала в Монтесито и полюбила этот город, однако после переезда в США она и принц Гарри решили дать шанс Лос-Анджелесу.

«К сожалению, Гарри его возненавидел, — утверждает он. — Из-за пандемии момент был очень неудачный, и им недоставало приватности».

Новый дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля, располагается в округе Санта-Барбара на расстоянии 153 километров от места, где они жили прежде.

По словам источника Us Weekly, от Монтесито до Лос-Анджелеса всего час езды, поэтому из-за переезда Гарри и Меган не придется менять свои планы. При этом в городе нет папарацци, туристов и толп, которые досаждали им в Голливуде.

Прежним владельцем особняка был российский банкир Сергей Гришин . Покупка обошлась Меган и Гарри в 15 миллионов долларов, причем 9,5 миллиона они взяли в ипотеку. В их новом доме девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, SPA-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также имеются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. В одном из них будет жить мать Меган Маркл — Дория Рэгленд.