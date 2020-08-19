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Светлана Лобода: как выглядит одна из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса 

Стелла Шмель 4 часа назад
Светлана Лобода — одна из самых ярких звезд на небосклоне отечественной сцены. Ее любят и ненавидят, потому как оставаться равнодушными по отношению к ней просто не получается.
Слава обрушилась на Светлану, когда та пришла в коллектив "ВИА Гры". В 2004 году Лобода заменила недавно покинувшую состав группы Анну Седокову. Внешность Светланы и ее вокальные данные моментально сделали девушку знаменитой. Певица не раз отмечала, что у нее складывались непростые отношения с одним из продюсеров — Дмитрием Костюком. Именно из-за конфликтов с ним, по словам звезды, ей и пришлось покинуть коллектив.
Лобода начала сольную карьеру и, что удивительно, стала еще популярнее.
Вокруг личной жизни певицы ходить много слухов. Лободу не раз заставали в компании солиста группы Rammstein Тилля Линдемана. Ни она, ни он не комментируют свои отношения, называя это "тайной двух людей". Но в прошлом году Светлана родила вторую дочь и назвала ее Тильдой, чем только подогрела интерес в вопросе того, кто же является отцом девочки.
Но Лобода привлекает внимание не только слухами вокруг собственной персоны, но и примечательной внешностью. Светлана обладает точеной фигурой и высоким ростом — 174 сантиметра. Она фотогенична и умело этим пользуется — постоянно публикует в своем профиле Instagram новые снимки. На звезду подписано уже 6 миллионов человек и в комментариях в основном лестные отзывы о внешности певицы.
Один из фанатов оставил, пожалуй, самый знаковый комплимент, который может получить знаменитость:

"Самая красивая фигура российского шоу-бизнеса".

В галерее "Рамблера — несколько фотографий Лободы, которые показывают как выглядит одна из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса.
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Звёзды , Фото , Дмитрий Костюк , Анна Седокова , Светлана Лобода
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