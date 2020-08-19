Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана 

Дима Билан , отдыхая в Крыму, возмутился количеством мусора в Черном море. Видеоролик с побережья певец опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как артист плавает в море и со словами «там килограммы пластика, килограммы боли и рыбки обездоленные» достает из воды упаковку от мороженого.

«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага»,

— подписал видеозапись певец, призвав фанатов бережней относиться к природе.

При этом под другими снимками, которые были сделаны на черноморском побережье, Билан признался, что в шоке от того, насколько разным и красивым может быть Крым: