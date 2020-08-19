Телеведущая поведала, кого сейчас предпочитают видеть рядом с собой богатые и успешные мужчины.
Ксения Собчак и Артемий Лебедев, оба страстно скучающие по 1990-м, предметно обсудили любимую эпоху, в том числе и моду на тусовках. И тут, по словам самого же Лебедева, мастера обидеть и оскорбить всех вокруг, Ксения «своими бомбами» сделала и его. Собчак выставила такие оценки известным женщинам, что, слушая ее, впору было краснеть.
Смысл пассажей Ксении свелся к тому, хочет ли сегодня условный Михаил Прохоров — успешный, молодой, холостой миллиардер, спать (Собчак в своей речи употребляет более грубое, нецензурное слово. — Прим. Sobesednik.ru) с женщинами того же типа, которых он же сам выбирал в полюбовницы еще 10, 20 лет назад, или теперь в моде другие «штучки».
«Раньше как было: вот стол, за ним пять красивых (девушек легкого поведения. — Прим. Sobesednik.ru), с ними мужик. Это было равносильно тому, что ты на "Феррари", у тебя ремень Версаче, ты Михаил Прохоров, и ты в Куршавеле, — сделала Ксения экскурс в прошлое. — Сейчас му жик с пятью телочками — это немного про старческие комплексы…».
По мнению Ксении, сейчас мода кардинально поменялась, и богатые мужчины считают престижным прийти на тусовку с Дашей Жуковой, а жениться — на Авдотье Смирновой (то есть Анатолий Чубайс чувствует тренд). В общем, быть с умной женщиной, которая будет партнером.
«Вот ты сейчас обидела всех оптом, — парировал Лебедев. — При этом объективировала всех женщин, вывела на первый план женщину супер-бренд и сказала: не надо (спать. — Прим. Sobesednik.ru) 5 нонейм, надо брать одну знаменитую».
«Ну не скажи! Знаменитую, как Лопырева, уже не модно. А выйти на тусовку с Мингалимовой (Татьяна Мингалимова, бывший редактор канала "Вдудь", теперь — автор собственного проекта "Нежный редактор". — Прим. Sobesednik.ru) или Горбачевой (Ирина Горбачева, актриса. — Прим. Sobesednik.ru) более престижно. А жена футболиста с буферами (тонкий намек на Юлию Барановскую, экс-жену Андрея Аршавина?!) — это уже как-то так…», — отметила Собчак.
При этом Артемий Лебедев, который, кстати, воспитывает 10 детей от 5 жен, подчеркнул:
«Если у женщины есть ум, это прекрасно, есть красота — это неплохо. Но и доброта характера — это тоже очень важно. Хоть о ней и не принято сейчас говорить».
Напомним, что в начале нулевых Ксения Собчак сама пребывала в образе «блондинки в шоколаде» (вела одноименную программу на телеканале МУЗ-ТВ) и периодически пыталась вывести на «чистую воду» женщин, которые тогда были в тренде. Ксения громко скандалила с Анастасией Волочковой, которую как раз было тогда модно, и уличала во лжи Тину Канделаки, оскандалившуюся после аварии с Сулейманом Керимовым…
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