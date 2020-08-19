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Лорак в алом купальнике подразнила фанатов дерзким декольте 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Лорак подразнила фанатов дерзким декольте
Фото: @anilorak
В микроблоге Ани Лорак крайне сложно найти снимки, на которых она позирует в купальнике. Фанаты видели украинскую исполнительницу в провокационном боди, да и то, во время одного из ее гастрольных туров.
В основном же экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу отдает предпочтение скромным нарядам и базовым вещам на каждый день, считая, что одежда в первую очередь должна быть комфортной и удобной.
@anilorak
Однако в Instagram поп-дивы все-таки нашлось одно фото, на котором певица предстала в алом купальнике с дерзким декольте. Украинская исполнительница не только блеснула пышным бюстом, но и похвасталась стройными бедрами без грамма целлюлита и растяжек. Ко всему прочему, на балконе артистка позировала с тюрбаном из полотенца на голове. «Само совершенство», «Леди-провокатор!», «Признавайтесь, фотошоп?! Ну нельзя быть такой роскошной, фигурка загляденье», «Ну, до чего же хорошенькая», «Что тут скажешь?! Дива», «И как вам удается так выглядеть?! Невероятно стройная», «Да, тут есть на что взглянуть», «Она уж точно не худышка, все при ней», «Какая вы милая и очаровательная», «Боже, аж дух перехватило», «Изящность в каждой линии! Очень грациозно», — такие комментарии появились под снимком певицы.
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