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«Муж этот не ваш и дети не ваши»: Самойлова подверглась критике за несостоявшийся развод 

Teleprogramma.pro и ещё 3 7 часов назад
«Муж этот не ваш и дети не ваши»
Фото: @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова решила этой весной развестись с мужем. Судебное заседание было назначено на 15 июня, но пара его проигнорировала. Таким образом, многомиллионная армия фанатов сделала вывод, что в отношениях пары наступил штиль. А позже и сама инстадива прокомментировала решение остаться с Джиганом.
Все лето супруги демонстрируют семейную идиллию. Вместе полетели и в долгожданный отпуск, как только открыли авиаперелеты в Турцию. Казалось, все встало на свои места, но Самойлову то и дело хейтят за ее решение остаться с мужем. И многодетная мать не выдержала. Достаточно мягко, но решительно девушка попросила оставить ее в покое и не упрекать за принятое решение:

«Мне очевидно виднее, чем всем кто раздает советы. Это моя жизнь понимаете? МОЯ! Не ваша, и муж этот не ваш и дети не ваши, вы со своими делайте что хотите, а я со своими буду» — написала инстадива.

Самойлова пояснила, что по-прежнему не знает, правильно ли она поступила, решив сохранить брак. Но просит не ориентироваться на ее решение, а иметь собственную голову на плечах, если у кого-то ситуация в семье сложилась подобным образом.
Напомним, речь о разводе Самойлова завела после того, как Джиган на почве алкоголя и запрещенных веществ угодил в рехаб. После реабилитации рэпер буквально вымаливал прощение у жены.
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Женский форум
Звёзды , Оксана Самойлова
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