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Назван любимый алкогольный напиток Ефремова 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Заслуженный артист России Михаил Ефремов предпочитает употреблять виски. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Московский комсомолец».
О любимом алкогольном напитке актера стало известно на заседании суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Корреспондент издания отметил, что в зале, где проходит судебный процесс, «ощущается запах алкоголя», а на столе, за которым сидит Ефремов, стоят бутылки Coca-Cola.
Ранее в суде Ефремов одернул адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, рассмеявшегося во время опроса свидетеля защиты, актрисы Татьяны Беркович. Актер напомнил адвокату, что «погиб человек».
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.
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Звёзды , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Татьяна Беркович , Coca-Cola
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