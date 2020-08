Звезды, которых обвинили в плагиате 

Иногда даже знаменитости выдают творчество других за свою работу. «Рамблер» расскажет о звездах, которых обвинили в плагиате.

В 2015 году исполнительница выпустила трек Bitch Better Have My Money. Внимательные интернет-пользователи заметили, что песня Рианны схожа по звучанию с синглом канадской артистки Just Brittany — Betta Have My Money. Ее трек был выпущен на девять месяцев раньше, но не получил широкой огласки. Рианна воздержалась от комментариев.

@buzova86

Какое-то время Ольга Бузова пробовала себя в качестве дизайнера. Летом 2015 года она на своей странице в Instagram презентовала свое новое творение — платье с ярким принтом. Вскоре некоторые подписчики Ольги заметили, что ее наряд почти один в один повторяет дизайн платья бренда Dolce & Gabbana.

Платье, в котором Гагарина отстаивала честь нашей страны на «Евровидении-2015», уж очень сильно напоминало наряд Дженнифер Лопес , в котором она выступала на шоу American Idol. Тогда в дело вмешался бывший продюсер Первого канала Юрий Аксюта . Он заявил, что платье с проекцией использовали многие артисты и до Лопес.

Бейонсе

@beyonce

В 2014 году венгерская певица Мицу, исполняющая цыганские песни, обвинила Бейонсе в плагиате. Мицу заявила, что в сингле Drunk in Love присутствует материал из ее композиции Bajba, Bajba Pelem, записанной в 1995 году. Исполнительница утверждала, что не давала разрешение на использование своего голоса и его цифровую обработку. Мицу подала судебный иск, но проиграла дело.