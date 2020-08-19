Каменских разделась в поле

Настя Каменских порадовала фолловеров откровенной фотосессией, которая прошла в поле, засеянном пшеницей. В руках Настя держит букет цветов, которыми прикрывает часть своего тела.

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“Стою на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает”, -пишет Настя Каменских.

Певица отметила, что для неё очень важны такие моменты, когда она может позволить себе воссоединение с внешним и внутренним миром. Не все поклонники одобрили такую раскрепощённость со стороны Каменских. Но всё же большинство восхитились формами звёзды, несмотря на пару лишних килограмм.