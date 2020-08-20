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Дубцова легла под нож хирурга ради идеальной фигуры 

Клео.Ру и ещё 2 2 часа назад
Дубцова легла под нож хирурга ради идеальной фигуры
Фото: Клео.Ру
Ирина Дубцова сообщила неожиданную новость: ей пришлось лечь под нож хирурга ради новых форм. Фанаты давно подозревали, что преображение женщины носит неестественный характер.
38-летняя артистка в последние годы сильно поправилась, но затем все же нашла в себе силы, чтобы привести свое тело в порядок. Видимо, вместе с лишними килограммами ушли и ее шикарные формы, но к лету артистка пожелала вновь ими обзавестись. Именно поэтому Дубцова и решила лечь под нож пластического хирурга — чтобы сделать себе идеальную фигуру.
Сейчас звезда отдыхает в Турции, откуда часто выкладывает фотографии, в том числе и в купальнике. Фанаты отметили, что фигура Ирины сильно изменилась: женщина заметно похудела и постройнела. На одном из таких кадров певица похвасталась плоским животом и неожиданно большой грудью.
@dubtsova_official
Певица отметила, что читала много комментариев по поводу своих изменившихся форм. Особенно часто пользователи интересовались, как женщина смогла добиться такого преображения за короткий период. Дубцова решила не скрывать и откровенно сообщить всем, что в погоне за красторой она обратилась к пластическому хирургу. В своем Инстаграм-канале она поблагодарила специалиста, который усовершенствовал ее формы.
Пользователи оценили признание Ирины и отметили, что изменения ей к лицу. Ирина не назвала точно, что именно изменила, однако аккаунт пластического хирурга, на который ссылается певица, говорит сам за себя. В нем много фотографий девушек, точно так же усовершенствовавших себе грудь.

«У вас шикарная фигура», «Правильно, если есть возможность, можно и новую грудь сделать», «Аппетитные формы! Красотка», — отметили пользователи.

Правда, некоторые фолловеры все же выразили свое разочарование. Они надеялись, что Ирина так изменилась благодаря усиленным тренировкам в спортзале.
Но Дубцова, похоже, сама не жалеет о том, что легла под нож. Также артистка посоветовала девушкам любить себя и решаться на перемены, если им сильно хочется.
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