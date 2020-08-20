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«И вот в процессе я заснула»: Варнава поделилась пикантным моментом в отношениях с Хрусталевым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Варнава вспомнила свой интимный опыт с Хрусталевым
Фото: Globallookpress.com
Актриса Екатерина Варнава в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» вспомнила свои яркие, но достаточно короткие отношения с известным телеведущим Дмитрием Хрусталевым. Их роман начался в 2012 году и продолжался всего около года.
Впрочем, им удалось сохранить добрые отношения. Как отметила Варнава, однажды она вернулась очень уставшая с гастролей, которых тогда было очень много. Хрусталев по ней очень соскучился. Пара спустя какое-то время начала заниматься сексом. В какой-то момент девушка просто отрубилась. Как отметила Варнава, у нее просто не было никаких сил.

«И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс, оказывается, не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам… Но, может, это тоже сыграло свою роль».

Отметим, что после романа с Хрусталевым Варнава вскоре начала встречаться с танцором Константином Мякиньковым. Они были вместе на протяжении шести лет. Казалось, что у этой яркой пары все завершится красивой свадьбой с большим количеством приглашенных гостей.
В прошлом году стало известно, что Варнава снова осталась одна. С кем сейчас у нее близкие отношения, неизвестно. Актриса предпочитает замалчивать эту интересующую многих информацию.
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Звёзды , Азамат Мусагалиев , Екатерина Варнава , Дмитрий Хрусталев , Константин Мякиньков
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