Варнава вспомнила свой интимный опыт с Хрусталевым

Впрочем, им удалось сохранить добрые отношения. Как отметила Варнава, однажды она вернулась очень уставшая с гастролей, которых тогда было очень много. Хрусталев по ней очень соскучился. Пара спустя какое-то время начала заниматься сексом. В какой-то момент девушка просто отрубилась. Как отметила Варнава, у нее просто не было никаких сил.

«И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс, оказывается, не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам… Но, может, это тоже сыграло свою роль».

Отметим, что после романа с Хрусталевым Варнава вскоре начала встречаться с танцором Константином Мякиньковым . Они были вместе на протяжении шести лет. Казалось, что у этой яркой пары все завершится красивой свадьбой с большим количеством приглашенных гостей.

В прошлом году стало известно, что Варнава снова осталась одна. С кем сейчас у нее близкие отношения, неизвестно. Актриса предпочитает замалчивать эту интересующую многих информацию.