Варнава рассказала о сексе с Хрусталевым

Светская дива призналась, что однажды заснула во время половой близости с возлюбленным. Она «отключилась» всего на несколько минут, а когда открыла глаза, процесс еще продолжался. По словам Екатерины, виной этому послужила сильная усталость, ведь накануне она вернулась с очередных гастролей.

«Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам… Но, может, это тоже сыграло свою роль»,

— призналась Варнава.

Напомним, Екатерина и Дмитрий были парой в далеком 2012 году. Их отношения продлились чуть меньше года. Тем не менее, актерам удалось сохранить дружеские отношения.