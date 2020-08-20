Варнава рассказала о сексе с Хрусталевым

Актриса Екатерина Варнава стала гостьей в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». В беседе звезда раскрыла пикантные подробности ее отношений с экс-бойфрендом и коллегой по цеху Дмитрием Хрусталевым.
Светская дива призналась, что однажды заснула во время половой близости с возлюбленным. Она «отключилась» всего на несколько минут, а когда открыла глаза, процесс еще продолжался. По словам Екатерины, виной этому послужила сильная усталость, ведь накануне она вернулась с очередных гастролей.
«Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам… Но, может, это тоже сыграло свою роль»,
— призналась Варнава.
Напомним, Екатерина и Дмитрий были парой в далеком 2012 году. Их отношения продлились чуть меньше года. Тем не менее, актерам удалось сохранить дружеские отношения.
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