Костюшкин рассказал, почему не любит день рождения

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Стас рассказал, что всегда праздновал день рождения в одиночестве. С самого детства все друзья певца куда-то уезжают. Маленькому Стасу давали 25 рублей, и тот шел за подарком. Обычно это были машинки. Сразу после этого будущий певец вместе с мамой покупал принадлежности к школе.

«Ну, ужасный праздник, любви у меня к нему как не было, так и нет», — рассказал Костюшкин.

Звезда признался, что его раздражают поздравления. Особенно, когда начинают хвалить.

«Что же вы весь год молчали, что я такой зашибатый?» — отвечает всем поздравляющим Стас.

Но есть и то, что певцу все же нравится. Жена Костюшкина , Юлия, печет праздничный торт наполеон, а дети дарят рисунки. В такие моменты звезда понимает, что с каждым годом становится лучше.

Напомним, вместе с Юлией Костюшкиной бывший солист группы «Чай вдвоем» воспитывает трех сыновей. Ранее певец рассказал, что его дети увлекаются дизайном и любят играть в компьютерные игры. По словам Стаса, жизнь с супругой не всегда гладкая, но без «Юльки» он жить точно не сможет. Сейчас артист работает над клипом на песню «Сладкая» и планирует заняться бизнесом.