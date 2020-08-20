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Собчак рассказала о вкусах богатых мужчин 

Клео.Ру 3 часа назад
Собчак рассказала о вкусах богатых мужчин
Фото: Клео.Ру
Ведущая поделилась мнением по поводу того, каких спутниц хотят видеть рядом с собой успешные мужчины, и привела конкретные примеры известных женщин.
Своими наблюдениями Ксения поделилась в диалоге с популярным блогером и дизайнером Артемием Лебедевым. При этом мужчина, известный своими смелыми и колкими высказываниями, признал, что в этом он уступает Собчак. Ведущая, не стесняясь, «прошлась» по некоторым знаменитостям и дала им неоднозначные характеристики.
В качестве условного примера успешного представителя мужского пола был взят миллиардер Михаил Прохоров. Ксения проанализировала, как могли измениться вкусы подобного ему холостяка на протяжении последних 10, а то и 20 лет.
Ведущая заявила, ранее мужчине было престижно появиться в окружении сразу нескольких красивых девушек. Сейчас же это скорее свидетельствует о возрастных комплексах. Собчак считает: в настоящий момент критерии по отношению к женскому полу сильно поменялись, и одной красоты недостаточно.
По ее мнению, в свет теперь предпочтут выйти с девушкой, похожей на дизайнера Дашу Жукову, а жениться — на Авдотье Смироновой. Ксения резюмировала: сейчас в тренде выбирать себе в спутницы умную девушку, способную стать партнером. Также среди положительных примеров, на которых стоит равняться, Собчак назвала редактора Татьяну Мингалимову и актрису Ирину Горбачеву.
Ведущая дала пояснение и на вопрос Лебедева о том, является ли при выборе определяющим критерием звездность и известность. В ответ Ксения подчеркнула, что это отнюдь не является показателем. Как пример, она привела Викторию Лопыреву, с которой, по ее мнению, заводить отношения и появляться в тусовке уже не модно. Также был сделан намек и на Юлию Барановскую, которую Собчак назвала «женой футболиста с буферами».
Стоит отметить, что высказал свое мнение по данному поводу и Артемий. Он подчеркнул, что наличие ума и красоты у женщины — это прекрасно, но важным качеством также является доброта характера.
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Звёзды , Ирина Горбачева , Артемий Лебедев , Юлия Барановская , Михаил Прохоров , Виктория Лопырева , Даша Жукова
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