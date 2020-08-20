«Девицы ломились в мой подъезд»

«С Аллой мы знакомы с шестнадцати лет. Но между нами всегда стоял Игорь. И флюиды в тот момент своей жизни я не мог производить в ее направлении. Это было неэтично и нескромно. Да, наверное, и нелогично. Ее симпатия, безусловно, была ко мне. Ей нравилась моя манера и музыка. Но все-таки это была просто симпатия с моей стороны».