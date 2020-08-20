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Серов объяснил, почему не создал семью с сестрой Крутого 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Девицы ломились в мой подъезд»
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не смог построить семью с сестрой своего друга, композитора Игоря Крутого, Аллой, которая была в него безумно влюблена. Сестра Игоря Крутого сильно любила Серова.

«С Аллой мы знакомы с шестнадцати лет. Но между нами всегда стоял Игорь. И флюиды в тот момент своей жизни я не мог производить в ее направлении. Это было неэтично и нескромно. Да, наверное, и нелогично. Ее симпатия, безусловно, была ко мне. Ей нравилась моя манера и музыка. Но все-таки это была просто симпатия с моей стороны».

Как отметил исполнитель, в начале девяностых годов фанатки просто не давали ему прохода.

«Девицы ломились в мой подъезд. Соседи меня за это ненавидели. Эти девки их достали. Некоторые поклонницы могли сделать нелепость. Говорили порой ненавистные слова, понимая, что я не отвечаю взаимностью. Мне говорили, что я слишком возомнил из себя», — сказал Серов.

Напомним, что Александр Серов получил огромную известность после выхода на советские экраны клипа «Мадонна». Певец в сотрудничестве с Крутым исполнил также такие популярные музыкальные произведения, как «Ты меня любишь», «Как быть», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад».
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