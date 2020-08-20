Лолита высказалась о слухах про инфаркт

Лолита Милявская в Instagram эксцентрично опровергла сообщения прессы о своем предынфарктном состоянии, которые начали появляться накануне.

«Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих близких, друзей сообщениями про «инфаркт». Сколько осталось журналистов вообще?» — начала Милявская.

«Я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру и к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь!» — рассказала артистка и добавила, обращаясь к журналистам:

«Пишите про то, что Милявская вас переживет».