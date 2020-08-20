Чем занимается старшая дочь Лепса 

Старшая дочь Григория Лепса Инга Лепс , пошла по стопам отца и связала жизнь с шоу-бизнесом. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке и тем, чем она занимается.

Первая дочь Лепса родилась во время его студенческого романа со Светланой Дубинской в 1984 году. Пара распалась, но звездный отец поддерживает отношения со старшей дочерью.

Зарубежное образование

Несмотря на то, что Инга родилась в России, образование она получала за рубежом. Сначала она получила степень бакалавра и магистра в Лондоне, а потом улетела в США, где продолжила обучение. Так, в 2014 году она закончила Академию драматических искусств в Нью-Йорке.

Актерская карьера

Карьеру актрисы девушка начала в 15 лет. Она снялась в документальном фильме "Побег", и с этого момента Лепс приглашали и в другие проекты, но это были исключительно короткометражки.

Наибольшую популярность Инга получила после съемок в клипе Diplo . После этого она снялась в нескольких фильмах один из которых представляли в Каннах. Кроме того, девушка уже попробовала себя в роли сценариста.

@ingaleps

Карьера певицы

В 2016 году Инга Лепс решила продвинуться в другой сфере. Она пошла на шоу "Голос", но не прошла первый этап слепых прослушиваний. К ней не повернулся ни один из наставников. Как стало известно позднее, Лепс знал о том, что его дочь придет на кастинг, но сразу сказал ей, что не будет поворачиваться. Так, он не хотел влиять на мнение своих коллег.

Несмотря на неудачу в шоу, Инга продолжила выступать. Так, в 2017 году она выступила на концерте на курорте Роза Хутор с песней "Актриса". Спустя год она выпустила собственную песню "Мир". Теперь поклонники ждут, когда девушка порадует их другими хитами или альбомом.