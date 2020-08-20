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«Хорошо сидит»: Собчак похвасталась платьем за 140 тысяч рублей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Собчак похвасталась платьем за 140 тысяч
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Собчак любит лишний раз ввернуть в разговор легкий намек на то, что она принадлежит к особой категории граждан, которые могут себе позволить многое. К примеру, купить повседневное платье-рубашку более чем за 100 тысяч.
В личном блоге светская львица обнародовала видео из салона красоты. Встав из кресла, после работы мастера, она с радостью заметила, что ее одежда совсем не помялась.

«Все-таки Balenciaga знает толк в синтетике, хорошо сидит все. Я вчера пришла в шелке натуральном, вся одежда была измята», — сказала она.

Кадр из видео
На интернет-площадках жаккардовое платье-рубашка, как у Ксении, стоит свыше 140 тысяч рублей. Сообщается, что оно из новой коллекции бренда.
Отметим, что ранее привязанность к этой дорогой марке показывала Ольга Серябкина, пополнившая свой гардероб жакетом оверсайз за 150 тысяч.

«Это модно, конечно, но не красит девушку», — прошлась по наряду Молли тогда ведущая шоу «Осторожно, Собчак».

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Звёзды , Ксения Собчак , Ольга Серябкина
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