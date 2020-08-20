В Сети гадают, что с собой сделала Долина

Певица выглядит значительно моложе своих лет. Поклонники гадают, что могло стать причиной такого преображения.

Стоит отметить, что свой блог артистка не ведет. Фотография появилась на странице в Инстаграм ее дочери и быстро распространилась в сети. Внешность Долиной настолько изменилась, что некоторые поклонники узнали ее с трудом.

На снимке Лариса запечатлена на сцене, в окружении музыкантов. В качестве наряда она выбрала свободную белую рубашку оверсайз. Неизгладимое впечатление на фанатов произвел макияж певицы, в котором акцент был сделан на губы. Также привлекает внимание и прическа: не исключено, что длинные волосы Долиной нарастили.

@dolinalina

Пользователи сети остались в восторге и написали массу восхищенных комментариев, которые звучат следующим образом:

«Даже не узнала вас. Супер девушка», «Прекрасная, великолепная», «Так похожа на Юлию Началову», «Лицо совсем молодое».

Нашлись и такие подписчики, которые предположили, что дело в удачно подобранных фильтрах.

Как известно, в свое время певица сильно похудела — ей удалось сбросить около 20 килограммов. По ее признанию, ей помогла кефирная диета — этим продуктом она через день заменяла еду. Впоследствии к этому методу обращались и другие звезды.

В последнее время на публике артистка появляется очень редко, однако, судя по фотографии, она готовит поклонникам сюрприз в виде предстоящего выступления.