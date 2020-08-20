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64-летняя Лариса Долина восхитила помолодевшим видом 

Клео.Ру и ещё 1 1 час назад
В Сети гадают, что с собой сделала Долина
Фото: Клео.Ру
Певица выглядит значительно моложе своих лет. Поклонники гадают, что могло стать причиной такого преображения.
Стоит отметить, что свой блог артистка не ведет. Фотография появилась на странице в Инстаграм ее дочери и быстро распространилась в сети. Внешность Долиной настолько изменилась, что некоторые поклонники узнали ее с трудом.
На снимке Лариса запечатлена на сцене, в окружении музыкантов. В качестве наряда она выбрала свободную белую рубашку оверсайз. Неизгладимое впечатление на фанатов произвел макияж певицы, в котором акцент был сделан на губы. Также привлекает внимание и прическа: не исключено, что длинные волосы Долиной нарастили.
@dolinalina
Пользователи сети остались в восторге и написали массу восхищенных комментариев, которые звучат следующим образом:

«Даже не узнала вас. Супер девушка», «Прекрасная, великолепная», «Так похожа на Юлию Началову», «Лицо совсем молодое».

Нашлись и такие подписчики, которые предположили, что дело в удачно подобранных фильтрах.
Как известно, в свое время певица сильно похудела — ей удалось сбросить около 20 килограммов. По ее признанию, ей помогла кефирная диета — этим продуктом она через день заменяла еду. Впоследствии к этому методу обращались и другие звезды.
В последнее время на публике артистка появляется очень редко, однако, судя по фотографии, она готовит поклонникам сюрприз в виде предстоящего выступления.
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Звёзды , Лариса Долина , Юлия Началова
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