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Звезды, уехавшие в закрытые страны вопреки запретам 

Елизавета Назарова 1 час назад
Звезды, уехавшие в закрытые страны вопреки запретам
Фото: @fkirkorov
Многие российские звезды уехали в закрытые страны, несмотря на то, что авиасообщение с ними закрыто. В некоторые государства россиян все еще не пускают из-за пандемии, но звезд это не касается. "Рамблер" узнал, кто из российского шоу-бизнеса смог улететь в закрытые для россиян страны.

Светлана Лобода

@lobodaofficial
Российская певица отправилась на частном самолете в Грецию. Ее сопровождали друзья и семья. Судя по Instagram Лободы, она продолжает отдыхать на популярном острове Миконосе. В свой блог она выкладывала фотографии с дочерьми и сестрой. Известно, что она улетела отдыхать еще в середине июля, когда Россия еще не возобновила авиасообщение даже с Турцией.

Филипп Киркоров

@fkirkorov
В начале августа Киркоров с детьми тоже улетел в Грецию. В отличие от Лободы, он выбрал спокойное побережье острова Крит. В Сети появились снимки, на которых Киркоров встретился с телеведущим Андреем Малаховым. Позднее появилась информация, что артист отдыхает с фитнес-моделью Константином Камыниым, но звезда не прокомментировала эту информацию.

Анастасия Решетова

@volkonskaya.reshetova
Модель и двушка Тимати улетела отдыхать вместе с сыном в Сен-Тропе. Однако Сеть возмутил не тот факт, что звезда полетела во Францию при закрытых границах, а то, что она решила отдыхать отдельно от возлюбленного. С конца июля Решетова вместе с сыном Ратмиром отдыхали на побережье Средиземного моря в гостях у отца Тимати.

Дарья Клюкина

@klyukina_d
Модель и звезда шоу "Холостяк" улетела вместе со своим супругом в Италию. С конца июля девушка делится кадрами еды, моря и себя в купальнике. Предположительно пара улетела отдыхать на частном самолете.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Филипп Киркоров , Тимати , Светлана Лобода , Андрей Малахов , Дарья Клюкина
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