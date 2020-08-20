Раскрыта реакция Федосеевой-Шукшиной на развод

Отмечается, что Федосеева-Шукшина не ожидала такого поступка от Алибасова, она сильно переживает из-за происходящего.

О том, что Алибасов подал в суд заявление о разводе с Федосеевой-Шукшиной, стало известно 18 августа. Сообщалось, что в качестве причины разрыва продюсер указал «неразрешимые противоречия». Ранее между супругами возник конфликт по поводу квартиры.

Лидия Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР. За свою карьеру она сыграла в более чем 80 фильмах. Наиболее известна ролями в таких картинах, как «Вам и не снилось», «Двенадцать стульев» и «Они сражались за Родину». Бари Алибасов наиболее известен как продюсер группы «На-На».