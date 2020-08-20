В Сети оценили грудь Кудрявцевой

Поклонники впервые с момента удаления имплантатов смогли рассмотреть формы телеведущей в купальнике.

С момента взлета телевизионной карьеры Лера Кудрявцева покоряла поклонников внешним видом. Блондинка всегда шла в ногу с тенденциями моды. Ее фигура вызывала зависть и восхищение.

Женщина в интервью твердила — привлекательные формы даны ей от природы. Лишь много лет спустя, накануне 2020 года, выяснилось, что бюст звезды телеэкранов был ненатуральным.

Оказывается, еще 15 лет назад звезда решилась на операцию по увеличению груди. Имплантаты Лере вставляли в России. Долгое время она была ими довольна. Спустя 10 лет один начал подтекать. Лера почувствовала недомогание, но не могла понять, в чем дело. Регулярные чекапы ничего не показывали.

@leratv

В конце 2019 года выяснилось, что плохое самочувствие стало результатом разрыва имплантата и попадания силикона в ткани. У Кудрявцевой не было выбора. Она легла под нож хирурга.

После операции звезда заявила, что новые имплантаты ставить не будет. Поклонники переживали. Для женщины подобные операции — это большой удар по самооценке. Пострадавшим нужно обратиться к первоклассному специалисту, чтобы он сумел восстановить форму бюста. Из-за растянутых тканей и кожи сделать это сложно.

Активную поддержку Лере оказал молодой супруг. Он заявил, что ему совершенно неважно, какой формы и размера бюст любимой. Кудрявцева поблагодарила Игоря. Все время после этого она появлялась на публике уже без привычных платьев с декольте.

По нарядам знаменитости стало понятно, что грудь в размере значительно уменьшилась, но оценить, насколько хорошо она выглядит, поклонники не смогли.

Буквально неделю назад звезда вместе с дочкой Машей отправилась на юг. На днях она опубликовала целую серию фотографий. На снимках Лера запечатлена в купальном костюме розового цвета. Тонкая эластичная ткань и отсутствие чашек позволили поклонникам рассмотреть форму бюста звезды.

Пользователи сети были приятно удивлены. Оказалось, что хирург сделал все по высшему разряду. Даже через ткань купальника заметно, что грудь аккуратная и держит форму.

В комментариях к этой публикации поклонники буквально рассыпались в комплиментах, отмечая, что Кудрявцева выглядит бесподобно.