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Настасья Самбурская призналась в комплексах из-за «некрасивых» ног: «Чувствуешь себя кузнечиком» 

Passion.ru 29 минут назад
Самбурская призналась в комплексах
Фото: Passion.ru
Актриса и блогер Настасья Самбурская откровенно рассказала, что в детстве получила психологическую травму, услышав, что у нее «неправильная» фигура.
33-летняя Настасья Самбурская призналась, что у нее есть комплекс и он идет из детства. Оказалось, что она в подростковом возрасте не раз слышала, что с ее внешностью что-то не так — многим не нравились ее ноги.

«Расскажу вам об ужасе, с которым мне приходится жить. Думаю, у многих девчонок есть куча комплексов по поводу некоторых частей своего тела, вы не одиноки, даже у гордых пофигисток, как я, их масса! Вот, тринадцатилетняя я, тянусь на верхнюю полку зачем-то, а мамина подруга, сидящая на кухне вдруг заявляет: "Худенькая-то худенькая, а целлюлит все равно есть!". Мне 13! Неокрепший мозг навеки вечные поселяет во мне комплекс того, что целлюлит — это просто смерть и ты не можешь жить полноценной жизнью, потому что это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть! И все, я решила, что со стороны-то явно виднее», — эмоционально рассказала Настасья, добавив, что и ее брат как-то назвал ноги кривыми.

По словам Самбурской, она всю жизнь подбирает платья и сапоги нужной длины, чтобы не было видно ее ног.

«И вчера мужчина, который мне небезразличен, заявляет, пропуская меня вперед: "Ого! А у тебя ножки иксиком"», — добавила она, признавшись, что тоже прошлась по его «слабым местам», чтобы задеть и сконфузить.

«Ну достало меня это. Ну невозможно постоянно ходить и думать о ногах! Все это я к чему… Думайте, что говорите детям! Одно неверное слово о внешности может преследовать его всю жизнь и причинять страшный дискомфорт. Вот именно поэтому ты иногда завидуешь уверенности женщин, далеких от стандартов красоты, просто потому что им в детстве дали правильные установки и они себя чувствуют свободно, а ноги-то у тебя нормальные, но чувствуешь ты себя кузнечиком! Главное, что они на месте и что они ходят. У кого-то их вообще нет», — завершила рассказ актриса.

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Звёзды , Настасья Самбурская
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