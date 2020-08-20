«Не было любви к Вале, просто меркантильный интерес»

Михаила Муромова, В полдень на Троекуровском кладбище началось прощание с Валентиной Легкоступовой. Панихиду решили сделать в закрытом от посторонних глаз режиме. Среди тех, кто пришел проводить певицу в последний путь, можно было увидеть, помимо родных, Андрея Малахова Светлану Лазареву и других коллег. Светлана Лазарева появилась с огромным букетом роз. С Валентиной она дружила и не смогла не приехать даже в день, когда уезжала на гастроли. А WomanHit.ru она рассказала, кого видит ответственным в случившейся трагедии.

— Сейчас существует множество мнений по поводу того, какую роль сыграл супруг во всей этой страшной истории. У вас как у человека, который знал Валентину, какая версия произошедшего?

— Я не могу безапелляционно заявлять, ведь это дело серьезное, и голословно обвинить я не хочу. Но то, что он мне неприятен как человек, — это однозначно. Я видела эти эфиры с его участием. То, что это спектакль — даже говорить необязательно. Не было у него никакой любви к Вале, а был просто меркантильный интерес, скажем прямо, зрелого мужчины 58 лет. Как бы они ни молодились и на скейтборде ни катались, есть природа, которую не обманешь. И естественно, все его рассказы о пылкой любви, рыдания без слез, эти падания на колени — это все такая актерская игра, которой я абсолютно не верю. Я думаю, что если бы он по-настоящему любил Валю, то в случае, когда человек упал в ванной, вызвал бы тут же «скорую помощь». А он говорил, что зашел — она лежала навзничь. Если бы в моей жизни произошла, не дай бог, такая ситуация, я бы даже слушать не стала и тут же приняла бы меры. Я определяю людей не по словам, а по поступкам. И это отвратительный поступок, когда он пошел и продолжил спать, зная, что его любимая женщина, как он кричит на каждом углу, упала, ударившись о кафельный пол. И естественно, тут нужно было хватать ее и вызывать неотложку, в каком бы состоянии ты ни находился, даже если абсолютно пьяный. Ну ты же понимаешь, что нужно сразу обследовать человека, который ударился головой. И после всего этого еще сидеть три дня в квартире с этой травмой… Я не понимаю… Валя вообще была очень умной женщиной, родила двоих детей, у нее были прекрасные первый муж и второй, Леша, с которым они 20 лет прожили. Я вообще удивилась, узнав, что она развелась. Я ведь даже не знала, что она выходит замуж.

— То есть вы не были знакомы с ее супругом лично?

— Нет, бог миловал. Я человек довольно прямолинейный, честный. Многие это, конечно, недолюбливают и говорят, что в шоу-бизнесе так нельзя. Но я бы обязательно ей сказала свое мнение, если бы я его увидела рядом с ней. Я бы не стала ее поддерживать в этом решении. Когда мы последний раз с ней виделись, она переодевалась в гримерной на концерте в Кремле. Раньше она все время смеялась, такая веселая была. А тут она вроде и смеялась, и выглядела хорошо: новая стрижка, помолодела, похудела… Но глаза были без искорки. Не было блеска в ее смородинках — у нее глаза, как смородинки были. Я увидела, что у нее какой-то потерянный взгляд.

— Некоторые коллеги говорили, что в этих отношениях она, наоборот, светилась от счастья и говорила, что он именно тот человек, которого она искала…

— Да, она так говорила, и публично. Но, знаете, бывает такое наваждение у человека. Ее можно понять как женщину: в 54 года очень многие боятся одиночества. И вот это одиночество толкает их, порой, на такие необдуманные решения и поступки. Она в 54 года, наверное, побоялась быть одна, остаться одной. И тут вдруг подвернулся вот этот самый человек, который прокатил ее на яхте — не на своей. Он же перегонял яхты. И женщине настолько мало надо! Запудрить мозги одинокой девушке — делать нечего. Она увидела в нем, возможно, какую-то родственную душу. Хотя я не знаю, что она могла увидеть в этом человеке… Вот лично у меня при первом взгляде он вызывает чувство отторжения. Но вкусы у всех разные. Может быть, он Вале показался милым. И потом, мы же не присутствовали при их свиданиях, разговорах. Ведь людей, порой, объединяют такие странные вещи. Поэтому рассуждать — это неблагодарное занятие. А говорить, что она светилась от счастья… Сейчас говорить можно все что угодно. Результат каков?

— Кстати, есть версия, что муж все-таки что-то делал для нее. Например, якобы оплатил пластическую операцию.

— Вы совершенно правильно сказали: якобы. Валя мне об этом не говорила, она вообще мне не говорила, что с кем-то живет. Мы с ней созванивались буквально недели четыре назад. Она мне рассказывала, как ей сделали пластику, что у нее еще отеки не прошли. А узнала я, что она замужем, когда их отвезли в больницу и появились новости в СМИ.

— А вы поддерживаете связь с дочерью Валентины? Что он говорит по поводу случившегося?

— Конечно, поддерживаю. Но я не могу делиться ее мнением, которое она мне высказывает тет-а-тет. Это будет просто непорядочно. Но могу сказать, что вся эта история будет рассматриваться на очень серьезном уровне, ею уже занимаются следственные органы. Анетта хочет довести дело до конца. Она сказала, что не отступит. И правильно сделает, потому что зло должно быть наказано. А вранье — вдвойне. Тем более, я уверена, муж начнет претендовать на недвижимость Вали, а она у нее есть. У меня нет даже ни секунды сомнения, что он обязательно начнет эту историю.

…О том, что у этой пары могло быть не все гладко, предполагают и другие коллеги. Тот факт, что Легкоступова почему-то не познакомила своего мужа с лучшими подругами, тоже вызывает удивление у ее приятельниц. В итоге они узнавали о свадьбе из интернета. Так произошло и в отношении Алисы Мон, которая также общалась с Валентиной и даже советовала не уходить от бывшего супруга. При этом она не знала, почему Легкоступова собирается разводиться.

"Как известно, не суди, да не судим будешь. Но есть другая поговорка: не пойман — не вор. Поэтому, знаете, судить в этой ситуации, пока не разберутся, очень сложно. Я с мужем ее не была знакома. Я даже не знала, что Валя замуж вышла — вот что еще интересно! Хотя когда мы с ней общались еще полтора года назад, она мне сказала, что хочет уйти от супруга. Я ей тогда сказала, что коней на переправе не стоит менять. Лёша мне очень нравился — он классный человек. Но это было ее решение, которое я уважала. Правда, я не знала, что у нее уже роман завязался, — поделилась размышлениями Алиса. — Что это за человек, я понятия не имею. Но то, что оба имели большое внешнее сходство — это факт. Я, когда его впервые увидела на фотографии, подумала: «Боже, как они похожи!» А потом посмотрела интервью Вали, которая говорила: «А вы знаете, мы с ним ведь так похожи!» Но это тоже знак для женщины: раз похожи, значит, друг другу принадлежим. Может, это повлияло на ее выбор. Не знаю, что у них случилось, возможно, это действительно несчастный случай. Просто надо было вовремя обратиться к врачу, и все было бы нормально. Не хочется даже думать, что это было какое-то убийство. Я сама в жизни сталкивалась с семейным насилием, поэтому хочется верить в хорошее.

И я еще вот что должна обязательно сказать: Валя не пила. Это я могу подтвердить. Она всегда была в трезвом уме, здравой памяти и в очень хорошем энергичном состоянии. Уличить ее в пьянстве могут только враги. Вполне возможно, что у нее с мужем был просто романтический букетный период. А когда женщина счастлива, она может себе позволить немного выпить. Но это не значит, что она ходила и шаталась по Москве. Она всегда была в этом смысле очень приличным, воспитанным и очень правильным человеком.