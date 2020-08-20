"Во-первых, никто Бари Каримовича в нашей семье не держит, — говорит Ольга. — Мы сами, без тебя разберемся в «противоречиях», многие из которых произошли по твоей вине, Бари. Во-вторых, Алибасов, подав заявление о разводе в суд, поступил не по-мужски, а… по-своему, — продолжает Шукшина. — Я расскажу, как все было на самом деле. Мама, узнав о том, что Бари вышел из психиатрической лечебницы, позвонила ему. Сработал автоответчик. Тогда мама оставила ему голосовое сообщение со следующим текстом: «Бари, отзовись! Я собираюсь с тобой разводиться». Это было 10 августа. Никто не отозвался. А через неделю мы узнали, что он сам подал на развод. Сделав все, как всегда, за спиной мамы".
"Главное, со здоровьем у мамы сейчас все хорошо, — заверила нас Ольга. — Мы идем с мамочкой к свету. Она просыпается, прозревает".
"Мама прекрасно понимает, что для нен приоритетнее дети, внуки, правнуки, а не очередные интриги Бари Каримовича… Даже уже старшего Алибасова, а не его сына", — добавляет дочь актрисы.
"Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он дескать здесь ни при чем, — рассуждает Ольга Шукшина. — Узнав о разводе, мама пришла к Бари, хотела диалога. Им есть что обсудить. Но наткнулась вновь на закрытую дверь, из-за которой выглянул Бари-младший и обвинил маму в том, что она якобы подкинула его папеньке куклу вуду. Какой вздор! Уж кому-кому, а Бари Бариевичу следует устраниться от этой ситуации, он здесь никто. Злословить в адрес нашей семьи он тем более не имеет ни малейшего права. Бари трусит и боится посмотреть маме в глаза. 25 августа у нас состоится суд, на котором будет решаться вопрос по квартире, которую отобрал у мамы Бари Каримович. Пока недвижимость находится под арестом. Так что мы ещё на военном положении, откупоривать бутылки с шампанским рано. Но надеюсь, что чуждые нашей семье люди совсем скоро катапультируются из наших пенат. Мама вскоре окончательно разберётся в ситуации и уничтожит фото, где Алибасов вальяжно расселся в папином кресле. Этот снимок оскорбляет память моего отца!"