В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной впервые рассказала, что происходит в знаменитой семье.

18 августа Сергей Жорин , адвокат Бари Алибасова , подал в суд иск о разводе его доверителя с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как следует из текста заявления, Лидия Николаевна не соглашается на развод, а в качестве причины расставания Бари Каримович называет «неразрешимые противоречия» между супругами.

Во этом тексте — что ни слово, то ложь, утверждает младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга.

Специально для Sobesednik.ru Ольга Шукшина согласилась прокомментировать новость о разводе ее мамы с Бари Алибасовым.

"Во-первых, никто Бари Каримовича в нашей семье не держит, — говорит Ольга. — Мы сами, без тебя разберемся в «противоречиях», многие из которых произошли по твоей вине, Бари. Во-вторых, Алибасов, подав заявление о разводе в суд, поступил не по-мужски, а… по-своему, — продолжает Шукшина. — Я расскажу, как все было на самом деле. Мама, узнав о том, что Бари вышел из психиатрической лечебницы, позвонила ему. Сработал автоответчик. Тогда мама оставила ему голосовое сообщение со следующим текстом: «Бари, отзовись! Я собираюсь с тобой разводиться». Это было 10 августа. Никто не отозвался. А через неделю мы узнали, что он сам подал на развод. Сделав все, как всегда, за спиной мамы".

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сейчас не отходит от мамы ни на шаг.

"Главное, со здоровьем у мамы сейчас все хорошо, — заверила нас Ольга. — Мы идем с мамочкой к свету. Она просыпается, прозревает".

В подтверждение своих слов Ольга предоставила Sobesednik.ru свежую фотографию Лидии Федосеевой-Шукшиной, сделанную дома. На этом снимке Лидия Николаевна выглядит прекрасно: актриса заметно постройнела и держится очень бодро. На ее лице нет ни тени подавленности. Похоже, что после развода с Бари Алибасовым Шукшина и правда почувствует заметное облегчение.

"Мама прекрасно понимает, что для нен приоритетнее дети, внуки, правнуки, а не очередные интриги Бари Каримовича… Даже уже старшего Алибасова, а не его сына", — добавляет дочь актрисы.

По словам Ольги Васильевны, ее мама не хочет пока поверить, что главный интриган — Бари, а не его сын.

"Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он дескать здесь ни при чем, — рассуждает Ольга Шукшина. — Узнав о разводе, мама пришла к Бари, хотела диалога. Им есть что обсудить. Но наткнулась вновь на закрытую дверь, из-за которой выглянул Бари-младший и обвинил маму в том, что она якобы подкинула его папеньке куклу вуду. Какой вздор! Уж кому-кому, а Бари Бариевичу следует устраниться от этой ситуации, он здесь никто. Злословить в адрес нашей семьи он тем более не имеет ни малейшего права. Бари трусит и боится посмотреть маме в глаза. 25 августа у нас состоится суд, на котором будет решаться вопрос по квартире, которую отобрал у мамы Бари Каримович. Пока недвижимость находится под арестом. Так что мы ещё на военном положении, откупоривать бутылки с шампанским рано. Но надеюсь, что чуждые нашей семье люди совсем скоро катапультируются из наших пенат. Мама вскоре окончательно разберётся в ситуации и уничтожит фото, где Алибасов вальяжно расселся в папином кресле. Этот снимок оскорбляет память моего отца!"

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым.