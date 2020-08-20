Подписчики устроили настоящую акцию протеста в социальных сетях Ксении Бородиной . Все началось с того, что ведущая телепроекта «Дом-2» поделилась в своем Instagram мнением об отдыхе в Крыму. Правда, публика его не поддержала.

«Я уже хочу в отель, где все включено, осталось 2 дня «мучений», — рассказала Ксения.

Изначально ведущая планировала поехать отдыхать в Турцию, но из-за коронавируса поездка сорвалась, поэтому девушка с семьей отправилась покорять отечественные курорты. Подписчикам до жути не понравилось, что отдых назвали "мучением", о чем они поспешили написать ведущей в комментариях.

«Надоела ныть», — огрызнулись пользователи соцсети.

Ведущей пришлось закрыть комментарии, но обиженные люди начали писать ей под другими постами. Ведь Крым, действительно, не так уж плох, если хотеть его изучить. В ответ Ксения обвинила подписчиков, что они отбивают все желание делиться.

«Вы убиваете желание делиться чем-либо. Что вы до меня докопались?» — задалась вопросом девушка.

Позже Ксения объяснила, что ходить на пляж и брать машину не ее «история». При этом отдых в Ялте она плохим не считает, просто в режиме "все включено" отдохнуть гораздо проще.