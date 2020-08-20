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«Звание „жены худрука“ тревожно»: Ксения Собчак рассказала, как котлеты спасают брак 

WMJ.ru 1 час назад
Собчак рассказала, как котлеты спасают брак
Фото: WMJ.ru
38-летняя ведущая призналась, что опасается «молодых и очень красивых актрис», окружающих ее супруга Константина Богомолова.
Накануне в столичном баре «Предполагаемые обстоятельства» режиссер Константин Богомлов презентовал свой новый сериал «Хороший человек». Его с 20 августа можно посмотреть на сервисе Start. Компанию Богомолову составили сыгравшие в картине актрисы Юлия Снигирь и Александра Ребенок, исполнитель главной роли Никита Ефремов, а также супруга режиссера Ксения Собчак. В «Хорошем человеке» ей досталась полноценная роль второго плана. А перед походом на премьеру Ксения призналась поклонникам, что чувствует себя тревожно.

"На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание «жены худрука» тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты!"

— написала Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram, развеселив подписчиков.
К слову, для премьеры жена режиссера выбрала черное платье Balenciaga с прямым силуэтом. И, как пошутила Ксения, составила диахромный тандем с супругом, надевшим вещи светлых тонов.
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. У телеведущей есть сын Матвей от брака с Максимом Виторганом. Мальчик родился в ноябре 2016 года.
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Никита Ефремов , Юлия Снигирь , Ксения Собчак , Александра Ребенок
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