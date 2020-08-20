Собчак рассказала, как котлеты спасают брак

38-летняя ведущая призналась, что опасается «молодых и очень красивых актрис», окружающих ее супруга Константина Богомолова.
Накануне в столичном баре «Предполагаемые обстоятельства» режиссер Константин Богомлов презентовал свой новый сериал «Хороший человек». Его с 20 августа можно посмотреть на сервисе Start. Компанию Богомолову составили сыгравшие в картине актрисы Юлия Снигирь и Александра Ребенок, исполнитель главной роли Никита Ефремов, а также супруга режиссера Ксения Собчак. В «Хорошем человеке» ей досталась полноценная роль второго плана. А перед походом на премьеру Ксения призналась поклонникам, что чувствует себя тревожно.
"На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание «жены худрука» тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты!"
— написала Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram, развеселив подписчиков.
К слову, для премьеры жена режиссера выбрала черное платье Balenciaga с прямым силуэтом. И, как пошутила Ксения, составила диахромный тандем с супругом, надевшим вещи светлых тонов.
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. У телеведущей есть сын Матвей от брака с Максимом Виторганом. Мальчик родился в ноябре 2016 года.