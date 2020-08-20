Честные фото Бородиной ужаснули фанатов

Поклонники удивились тому, как раньше выглядела телеведущая «Дома-2». Они раскритиковали Бородину и заподозрили ее в пластике.

Сейчас 37-летняя Ксения Бородина является одним из главных лиц «Дома-2». Женщина блистает на обложках различных глянцевых журналов, читатели которых признают ее писаной красавицей. Однако, как выяснилось на днях, ее красота может оказаться следствием обращения к пластической хирургии.

Коллега Бородиной по шоу, Рустам Солнцев , обнародовал честные архивные снимки Бородиной, на которых телеведущая изображена еще до того, как она прославилась. Пользователи, взглянув на снимки, сделали выводы, что Ксения заметно изменилась с того времени. В юности, похоже, Ксения страдала от различных комплексов и не расставалась с ярким макияжем и загаром.

Пусть сейчас звезда заметно похорошела, но пользователи лишь раскритиковали ее за это. Хейтеры стали обвинять ее в чрезмерной пластике: мол, когда у Бородиной появились деньги, она тут же попыталась себя изменить.

«И все копытом бьет, что вся натуральная», «Матерь Божья, сколько же пластических хирургов над ней поработали», «Когда еще не было денег», «Носик армянский куда дела сейчас?», — принялись комментировать пользователи.

Однако если одни набросились на Ксению с критикой, то самые преданные фанаты принялись ее защищать. Они уверены, что Ксения не обращалась к пластическим хирургам, а изменения — это лишь результат времени и тщательного ухода за собой. Кто-то отметил, что тогда была такая мода, и многие девушки пользовались автозагаром, например Ольга Бузова

Сама Бородина предпочитает не отвечать на обвинения в свой адрес. Она лишь несколько раз утверждала, что под нож хирургов не ложилась, и очень злилась, когда пользователи пытались узнать, в чем секрет ее изменений.