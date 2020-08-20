Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муж Валентины Легкоступовой отказался от наследства певицы 

Lenta.ru 48 минут назад
Муж Легкоступовой отказался от наследства
Фото: Lenta.ru
Яхтсмен Юрий Фирсов, муж российской певицы Валентины Легкоступовой, отказался от ее наследства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«На квартиру Юра претендовать не будет. Он сейчас в шоке от горя. А с телеэкранов льется на него много лжи, странно, что молчат его друзья», — отметил друг Фирсова.

Ранее стало известно, что претендовать на наследство артистки могут ее мать, дети и супруг Юрий Фирсов. Друзья исполнительницы переживают, что все достанется ее яхтсмену, который после развода с бывшей женой оставил ей все, что у него было. По этой причине в браке Легкоступовой пришлось брать на себя многие расходы.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.
Последние новости
ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов Появились показания секретного свидетеля защиты Ефремова Появились показания секретного свидетеля защиты Ефремова Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской
Женский форум
Звёзды , Юрий Фирсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
Появилось фото Бабкиной до «перекройки лица»
Появилось фото Бабкиной до «перекройки лица»
Джоли поставила Питту очередной ультиматум
Джоли поставила Питту очередной ультиматум
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
02:15
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
Еда
Почему у рыжих появляются веснушки
02:20
Почему у рыжих появляются веснушки
Красота
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
00:37
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
Дети
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
05:03
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
Дом и сад Еда
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
02:59
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
Звёзды Здоровье
Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
02:59
Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Любовь Звёзды
Звездные детки, мечтающие сменить пол
09:22
Звездные детки, мечтающие сменить пол
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение