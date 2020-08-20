Муж Легкоступовой отказался от наследства

Яхтсмен Юрий Фирсов , муж российской певицы Валентины Легкоступовой, отказался от ее наследства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«На квартиру Юра претендовать не будет. Он сейчас в шоке от горя. А с телеэкранов льется на него много лжи, странно, что молчат его друзья», — отметил друг Фирсова.

Ранее стало известно, что претендовать на наследство артистки могут ее мать, дети и супруг Юрий Фирсов. Друзья исполнительницы переживают, что все достанется ее яхтсмену, который после развода с бывшей женой оставил ей все, что у него было. По этой причине в браке Легкоступовой пришлось брать на себя многие расходы.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.