"Нос куда дела": фанаты в ужасе от фото Бородиной

Несмотря на то, что ведущая заметно похорошела, хейтеры раскритиковали ее за обилие пластики. По мнению подписчиков, все дело в комплексах, которые заставляют ведущую чувствовать себя некомфортно. Ксению также обвинили во лжи, ведь она отрицает всяческие операции.