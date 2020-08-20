"Нос куда дела": фанаты в ужасе от фото Бородиной

Коллега по цеху и бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев выложил в Сеть архивные снимки ведущей Ксении Бородиной. Пользователи сразу сделали выводы, что Ксения слишком уж сильно изменилась за это время. Кажется, что без пластических операций не обошлоcь.
Фото: @borodylia@borodylia
globallookpress.com
Несмотря на то, что ведущая заметно похорошела, хейтеры раскритиковали ее за обилие пластики. По мнению подписчиков, все дело в комплексах, которые заставляют ведущую чувствовать себя некомфортно. Ксению также обвинили во лжи, ведь она отрицает всяческие операции.
«И все копытом бьет, что вся натуральная», «Матерь Божья, сколько же пластических хирургов над ней поработали», «Когда еще не было денег», «Носик армянский куда дела сейчас?», — принялись комментировать пользователи.
Но самые преданные поклонники уверены, что изменения – это лишь результат времени и тщательного ухода за собой. Сама Бородина предпочитает не отвечать на обвинения в свой адрес.