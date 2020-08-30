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Звезд переместили в тела обычных людей, и что из этого вышло 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Преображения, которые можно совершить с помощью пары кликов мыши, стали особенно популярны в Сети. Пользователи развлекаются, "перемещая" свои лица в картины или изменяя свои черты лица.
Особенно популярным стала попытка сделать из мировых звезд обычных людей, которые могли бы жить в соседнем подъезде с жителем любого российского города.
В Сети такие преображения приняли на ура. "Рамблер" разбирался, как выглядели бы знаменитости в телах среднестатистического человека, которому не чужды ни второй подбородок, ни поредевшая шевелюра.
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Звёзды , Фото
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