Преображения, которые можно совершить с помощью пары кликов мыши, стали особенно популярны в Сети. Пользователи развлекаются, "перемещая" свои лица в картины или изменяя свои черты лица.

Особенно популярным стала попытка сделать из мировых звезд обычных людей, которые могли бы жить в соседнем подъезде с жителем любого российского города.

В Сети такие преображения приняли на ура. "Рамблер" разбирался, как выглядели бы знаменитости в телах среднестатистического человека, которому не чужды ни второй подбородок, ни поредевшая шевелюра.